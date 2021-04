Deadline riporta che la Legendary ha messo in sviluppo un film su(Ancient Aliens), programma televisivo statunitense che conta più di 200 episodi su History Channel.

I dettagli sul progetto non sono ancora noti, ma la storia sarà un’avventura in giro per il mondo con siti antichi, manufatti, teorie e quesiti già affrontati dalla celebre docuserie.

Creata da Robert Clotworthy, la serie è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti su History ad aprile 2010, mentre in Italia sempre su History a novembre 2010.

Alla regia troveremo Josh Heald, creatore della serie di Cobra Kai, su una sceneggiatura di Luke Ryan.

Questa la descrizione della serie:

Dall’era dei dinosauri all’Antico Egitto, dal Medioevo ai giorni nostri, la Terra sembra essere stata visitata da civiltà aliene. Lo proverebbero le pitture rupestri raffiguranti strane creature, la sostanza simile all’asfalto trovata in una piramide egizia e prodotta dai resti di esseri non identificati, gli avvistamenti di oggetti volanti in ogni angolo del pianeta… Realtà o suggestione? Questa eccezionale produzione raccoglie la più vasta collezione di documenti e prove sull’esistenza degli extraterrestri. A voi il giudizio finale!

Enigmi alieni è disponibile su History Play con Prime Video e su NOW.