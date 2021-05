Nel corso di una recente intervista con Jake’s Takes è tornato a parlare del suo ruolo dinel film di Ang Lee arrivato al cinema nel 2003.

“Quando ho girato quel film era prima dell’Universo Marvel. Non esisteva ancora all’epoca e mi è sempre sembrato come un impegno per un film unico” ha commentato l’attore. “Girare un film e poi firmare per altri sequel per l’eternità all’epoca non era un modello costante“.

Sulla possibilità di tornare a interpretare il personaggio:

La risposta breve è no. Non mi è mai sembrata una possibilità tornare a interpretarlo. Ancora oggi, dopo tutto questo tempo, non sarebbe una cosa fattibile.

L’attore ha affrontato l’argomento anche durante il WTF with Marc Maron Podcast, precisando che nessuno gli chiese di tornare a interpretare il ruolo per L’incredibile Hulk del 2008. Ha poi spiegato che i cinecomic non fanno per lui:

È il motivo per cui non mi sono tuffato di nuovo in quel mondo.

L’attore ha poi ammesso di aver visto l’Hulk di Norton, ma non aver mai visto i film con Mark Ruffalo. “È l’unico che ce l’ha fatta, ha trovato la sua strada” ha detto sul successo del personaggio interpretato da Ruffalo nell’Universo Cinematografico Marvel.