Eric Idle racconta come è sopravvissuto a un cancro al pancreas diagnosticatogli tre anni fa

Tre anni fa, a Eric Idle, storico membro dei Monty Python, è stato diagnosticato un cancro al pancreas, ma solo la scorsa settimana l’attore ha reso pubblica la notizia, rivelando anche di essere ormai fuori pericolo. Il suo staff medico gli ha infatti comunicato che, grazie alla diagnosi precoce e all’intervento chirurgico, probabilmente continuerà a vivere. In un’intervista con The Guardian, l’attore ha raccontato la sua esperienza, a partire da una beffarda coincidenza.

Circa 15 anni fa, Idle ha iniziato a lavorare a un progetto che è diventato la sua ossessione, Death: The Musical, storia di un uomo che scrive uno spettacolo e scopre di essere in fin di vita. Per realizzarlo, Idle si rivolse al suo medico:”‘Qual è il modo più rapido per sbarazzarsi di un personaggio?’, gli chiesi, e lui mi rispose: ‘Il cancro al pancreas’. Questo è lo stesso medico che ha finito per diagnosticarmelo. Questa era la trama, cà*zzo! Quindi ho dovuto ridere. E quando si tratta di te stesso è ancora più divertente”.

L’attore racconta poi come ha reagito quando ha ricevuto la diagnosi: “Non ho pianto finché non ho saputo che sarei sopravvissuto. Sono andato avanti. Sono inglese! Cerchiamo di non mostrare emozioni di fronte al pericolo. L’ho detto a mia moglie [l’ex modella e attrice Tania Kosevich, che ha sposato nel 1981 e con cui ha una figlia, Lily] e ai miei figli, mi sono assicurato che tutti stessero bene e nel giro di 10 giorni ero in ospedale. Il mio medico mi ha assicurato che aveva buone possibilità di individuare il cancro perché era proprio al centro del mio pancreas. Non era attaccato, non aveva linfonodi“. Il cancro è stato dunque rimosso perfettamente intatto dopo un’operazione di cinque ore.

Ma per tre anni Idle non ha parlato di quanto accadutogli, pur continuando a presentarsi agli esami due volte l’anno, sapendo che le notizie potevano essere cattive. “Ho vissuto di sei mesi in sei mesi con gli esami. Non sapevo quanto mi restava da vivere. Di recente ho visto il mio medico e lì ho avuto il vero shock. Gli ho chiesto quanto tempo mi rimaneva e lui mi ha risposto: ’10 anni’. Mi ha anche detto: ‘Se fossi arrivato due settimane dopo non avremmo potuto fare l’intervento chirurgico; saresti passato direttamente alla chemio’, cosa sgradevole che non serve a molto in quella fase“.

La chiaccherata si sposta poi sul suo rapporto con i restanti membri dei Monty Python, ora solo quattro, dopo che Graham Chapman è morto di cancro a 48 anni e Terry Jones per complicazioni dovute alla demenza a 77. “Non sono particolarmente legato a nessuno di loro. Michael [Palin] è sempre il primo a scrivere una lettera dolce se scopre che hai passato qualche guaio, perché lui è davvero così. Ma non penso che fossimo amici. Eravamo colleghi e c’è un’enorme differenza“.

Idle ammette poi che la voce secondo la quale Re Carlo III gli ha chiesto di essere il suo giullare era vera. “L’ha fatto. Non credo che mi abbia mai perdonato perché gli ho detto: ‘Perché dovrei volere un lavoro così fott*tamente orribile?’. [Ma] Credo che stesse scherzando“. Commentando poi il recente filmato in cui il nuovo sovrano perde le staffe per una penna che non funziona, l’attore riflette: “È per questo che la Regina è stata così straordinaria, perché lo ha fatto in modo meraviglioso e apparentemente senza sforzo. Ma se si pensa allo stress a cui lui è stato sottoposto all’improvviso… Tua madre è morta e ora sei re, per l’amor di Dio. Penso che si debbano perdonare le persone perché sono ancora persone, devono ancora morire“.

FONTE: The Guardian