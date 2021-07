ha parlato di(Escape Room: Tournament of Champions), sequel del film del 2019 da oggi nelle sale italiane.

Ecco quali sono state le sfide secondo il regista (via CB):

È stato difficile da un punto di vista narrativo perché avevamo già usato le fiamme, la gravità, il gas e tutto ciò che potesse uccidere le persone in modo figo, perciò abbiamo dovuto pensare a qualcosa di letale che non fosse crudo. Trovare e inventarsi tutti quegli spazi diversi è stato duro […] e la cosa bella del sequel è che espande la mitologia senza concentrarsi solo sulle escape room. Infatti tutto il mondo viene manipolato da questi tizi e sopratutto dopo la pandemia, durante la quale abbiamo sentito di non avere il controllo sulla nostra vita, spero che la gente possa immedesimarsi nell’idea che ogni scelta che facciamo è definita da una forza machiavellica esterna.

I protagonisti del film sono Taylor Russell (Lost in Space), Logan Miller (Love, Simon e The Walking Dead) Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil), Jay Ellis (prossimamente in Top Gun: Maverick), Tyler Labine, Nik Dodani (Atypical) e Yorick van Wageningen.

Il progetto, ricordiamo, sarà disponibile nelle sale americane dal 16 luglio e da oggi in quelle italiane.

A seguire potete trovare la sinossi ufficiale della pellicola:

Escape Room 2: Giochi Mortali è il sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.

Il primo capitolo è uscito nei nostri cinema nel marzo del 2019. Costato 9 milioni di dollari (esclusa P&A) ne ha poi incassati 155 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questi nuovo poster di Escape Room 2: Gioco Mortale? Potete dire come sempre la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!