Gli sceneggiatori Kaz e Ryan Firpo in una nuova intervista a of Polygon hanno parlato die di come in qualche modo i film dello Studio Ghibli abbiano avuto un ruolo notevole durante lo sviluppo del progetto.

Durante il brainstorming per il cinecomic pare che La Città Incantata di Hayao Miyazaki abbia avuto un ruolo fondamentale:

Chloe Zhao è una fantastica regista umana che realizza drammi spirituali, e allo stesso tempo è anche una grande nerd. Questa è una sorta di ingrediente segreto che la contraddistingue.

I due sceneggiatori hanno affermato che il film di Miyazaki è stato di grande ispirazione, vista la sua ambiguità, ammettendo che la “zona grigia” esplorata nei film del Ghibli è stata vitale per Eternals, in quanto gli eroi del film vengono coinvolti in un combattimento interiore:

È davvero un film sull’umanità con la U maiuscola, e la domanda “Siamo degni di questo dono che ci è stato dato, riguardo al pianeta e alla stessa vita? Per questi dei eterni e immortali venuti dallo spazio dovevamo affrontare anche questo aspetto, era qualcosa che credo nessun film abbia mai avuto la possibilità di fare.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

