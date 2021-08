I fratellivengono visti, da sempre, come una sorta di entità artistica unica. I due concepiscono insieme l’idea, il soggetto, la sceneggiatura di un dato film e, a prescindere da quelli che poi sono i crediti di regia indicati nei titoli, si occupano di dirigere in tandem la pellicola.

Tuttavia, The Tragedy Of Macbeth, il nuovo film con protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand che verrà portato in sala dalla A24 e in streaming dalla Apple, è diretto dal solo Joel Coen. È il compositore e musicista Carter Burwell, storico collaboratore dei due, a fare un po’ di chiarezza (via Los Angeles Magazine) su quello che sarà il futuro professionale di Ethan Coen, un futuro che, a quanto pare, non prevede più il lavoro dietro alla macchina da presa:

Semplicemente, Ethan non vuole non vuole più dirigere film. Ethan è molto felice di fare quello che sta facendo e non so neanche cos’avrà intenzione di fare Joel dopo questo (The Tragedy Of Macbeth, ndr.). Hanno anche scritto insieme una tonnellata di sceneggiature che ora come ora stanno riposando su qualche scaffale. Spero che possano rimetterci mano. Ne ho letta qualcuna e ce ne sono alcune grandiose. Ormai abbiamo tutti un’età in cui… non so che dirti, potremmo tranquillamente ritirarci. È tutto meravigliosamente imprevedibile. Però sì, è un po’ diverso vedere che c’è solo uno dei due fratelli Coen in azione. Poi conosco Ethan, ci siamo rivisti verso la fine dello scorso anno, Joel era in giro a preparare le riprese a Los Angeles e lui stesso disse che gli faceva uno strano effetto sapere che Joel era pronto a girare un film. Ma a lui non andava. desiderava fare altro.

In quanto a The Tragedy Of Macbeth la A24 si occuperà di distribuire il film nelle sale entro la fine dell’anno prima del lancio globale su Apple Tv+.

Denzel Washington vestirà i panni del protagonista, mentre Francis McDormand vestirà quelli di Lady Macbeth. Nel cast troviamo anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Kathryn Hunter, Harry Melling e Brendan Gleeson.

Joel Coen ha anche prodotto il progetto insieme alla McDormand e a Robert Graf. Carter Burwell ha composto la colonna sonora. Mary Zophres si è invece occupata dei costumi.

