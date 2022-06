Il 23 giugno è arrivato nelle sale italiane Black Phone, il film che segna il ritorno all’horror di Scott Derrickson, regista assente dal grande schermo dal 2016.

Durante la promozione del film, Ethan Hawke ha spiegato che il personaggio interpretato nel film è praticamente indifendibile:

È riprovevole. Per tutta la vita mi hanno chiesto: “Ti è piaciuto il tuo personaggio?” o cose simili e io ho sempre risposto che non mi piace giudicare i miei personaggi. Mi piace pensare di essere l’avvocato del personaggio che interpreto e quindi lo difendo e giustifico le sue azioni.

Ma non c’è avvocato al mondo che possa avere come cliente The Grabber.