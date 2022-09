Eva Mendes sul suo addio alla recitazione: “Non mi manca”

Eva Mendes ha parlato con Variety del suo addio al mondo della recitazione spiegando di non sentirne la mancanza.

L’ultimo ruolo di spicco dell’attrice è stato in Come un tuono nel 2012, poi ha fatto una piccolissima parte in Lost River di Ryan Gosling nel 2014 e solo una performance vocale in Bluey nel 2021.

“Non mi manca” ha ammesso. “Mi ero stancata di lottare per le parti belle. C’è stato un punto in cui mi sono detta che mi sarei creata da sola le mie occasioni diventando una produttrice, ma il gioco non valeva la candela“.

Ha poi aggiunto: