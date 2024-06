Uno dei passaggi più psichedelici di Across the universe, la pellicola musical di Julie Taymor con Evan Rachel Wood e Jim Sturgess basata su 33 brani dei The Beatles, è di certo quella in cui Bono degli U2 compare con un cameo nei panni di Dr. Robert per cantare I am the walrus, immortale canzone dei Fab Four presente nell’extended play di Magical Mystery Tour.

Potete vedere il passaggio in questione qua sotto:

Ebbene, come svelato dalla stessa Evan Rachel Wood, raggiungere certi livelli di “psichedelia” è stato molto facile per lei e per il suo collega Jim Sturgess dato che, prima di lavorare a quel momento di Across the universe, avevano assunto delle vere droghe.

L’aneddoto è stato raccontato dall’attrice con un video messaggio mandato in occasione di una proiezione del musical organizzata da Cinespia all’Hollywood Forever Cemetery (Wood non ha potuto presenziare in prima persona in quanto impossibilitata a muoversi da casa per via di un infortunio al ginocchio).

Mi hanno detto di condividere una storia o un momento divertente di quando eravamo sul set. Beh, dirò solo questo… durante la scena di I Am the Walrus, ogni volta che vedete me e Jim Sturgess, siamo davvero sballati.

I due attori avevano infatti assunto droghe reali durante le riprese di alcune parti della sequenza allucinogena.

Wood aggiunge anche che la regista Julie Taymor, inizialmente, non era a conoscenza del fatto che lei e Sturgess fossero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:

Quando gliel’ho detto più tardi, ha commentato “Oh, ha senso!”.

Evan Rachel Wood ha anche spiegato che Across the Universe stava per non essere realizzato:

I capi dello studio volevano parecchi cambiamenti, volevano rimuovere tutto ciò che era politico, queer e psichedelico. Praticamente ogni parte memorabile di questo film sarebbe finita sul pavimento della sala di montaggio se non fosse stato per la nostra straordinaria regista Julie Taymor. Ha mantenuto la sua posizione e ha fatto sì che l’intero cast la sostenesse, dicendo che avremmo rimosso i nostri nomi da questo film se lo avessero stravolto in quel modo.

