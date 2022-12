Everything Everywhere All At Once: ecco il video provino di Stephanie Hsu

Everything Everywhere All at Once

Tramite Deadline è approdato in rete il video dell’audizione di Stephanie Hsu per il ruolo di villain in Everything Everywhere All At Once, film con protagonista Michelle Yeoh arrivato nelle nostre sale a ottobre.

Potete vedere il video qua sotto:

EXCLUSIVE: Watch Stephanie Hsu bring #EverythingEverywhereAllAtOnce villain Jobu Tupaki to life for first time in audition https://t.co/MrjsBZ1n3C pic.twitter.com/7zcLcqG6sD — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 8, 2022

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre.

