Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter i giovani interpretisarebbero entrati a far parte del cast di, il nuovo capitolo diche non arriverà al cinema, ma direttamente in streaming come esclusiva targata HBO Max.

Il creatore della popolare saga horror, Sam Raimi, tornerà in qualità di produttore, insieme allo storico socio Robert Tapert e al suo amico e attore feticcio Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, personaggio che non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland e Lily Sullivan.

Nell’annunciare che il film sarebbe arrivato su HBO Max lo scorso maggio, Sam Raimi ha dichiarato:

Sono davvero molto emozionato al pensiero di riportare Evil Dead alla sua casa originale, la New Line, a 40 anni dall’uscita del primo film. La storia della compagnia parla da sola, in materia di attività pionieristica nel campo dell’orrore. E sono parimenti emozionato al pensiero di collaborare con Lee Cronin le cui doti di narratore lo rendono il regista ideale per continuare a portare avanti l’eredità del franchise.

Bruce Campbell ha aggiunto:

Fondamentalmente, La casa è la storia di gente ordinaria alle prese con delle situazioni oltremodo terrificanti. Non vedo l’ora di vedere le protagoniste Alyssa Sutherland e Lily Sullivan portare avanti la tradizione di Evil Dead indossando i panni grondanti sangue di quelli che ci sono stati prima di loro.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!