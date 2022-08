Evil Dead Rise: quale destino per il nuovo La casa dopo il terremoto in casa Warner?

Quale sarà il destino del nuovo film del franchise di La casa, Evil Dead Rise?

In mezzo a giornate particolarmente convulse in casa Warner Bros. Discovery – fra film cancellati, fusioni fra servizi streaming e annunci di piani decennali per i film dell’universo Dc Comics – Evil Dead Rise è passato completamente al di sotto della portata dei radar e, al momento, non è chiara la fine che farà il progetto.

La pellicola è diretta da Lee Cronin, già dietro alla macchina da presa di The Hole in The Ground ed è prodotta dallo storico team composto da Sam Raimi, Robert Tapert e Bruce Campbell. L’intenzione iniziale era quella di far debuttare il film direttamente in streaming su HBO Max solo che nel mentre… HBO Max cesserà di esistere: HBO, HBO Max e Discovery+ sono difatti destinati a diventare un’unica piattaforma.

Al momento, non ci sono state comunicazioni ufficiali sull’horror e l’unico aggiornamento, in tal senso, è il sibillino Tweet di Lee Cronin che trovate qua sotto tramite il quale esorta i suoi e le sue follower ad “avere fede”:

Keep the faith #EvilDeadRise 🩸🩸🩸 — Lee Cronin (@curleecronin) August 4, 2022

Una settimana fa, prima degli ultimi sconvolgimenti in seno a Warner, Bruce Campbell aveva spiegato che la pellicola sarebbe così valida che WarnerDiscovery starebbe ventilando l’uscita cinematografica. E d’altronde, proprio ieri sera, durante la diffusione dei dati trimestrali della nuova compagnia, è emerso che, contrariamente alla strategia attuata in precedenza da Jason Kilar and co., fortemente votata allo streaming appunto, il “nuovo” colosso punterà maggiormente sull’esperienza cinematografica (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Considerato che gli horror tendono a essere decisamente redditizi al cinema, e lo abbiamo visto anche in piena pandemia, che Evil Dead Rise è collegato a un franchise molto celebre ed è prodotto da un veterano come Sam Raimi, reduce dai 950 milioni di dollari incassati di recente da Doctor Strange nel multiverso della follia, non sarebbe da escludere quel debutto al cinema già ipotizzato da Bruce Campbell.

Staremo a vedere…