Durante la promozione di Obi-Wan Kenobi, in un’intervista per GQ, Ewan McGregor ha parlato di quella volta in cui ebbe un confronto con Terry Gilliam in merito alla possibilità di recitare in L’uomo che uccise Don Chisciotte.

Dopo aver letto la sceneggiatura l’attore incontrò il regista e fu in questa occasione che Gilliam gli parlò in modo molto diretto:

Ricordo di aver incontrato Terry Gilliam. Mi disse: “Che cazzo hai fatto tutto questo tempo? Reciti tutto in maniera sommessa. Che è successo al ragazzo di Trainspotting? Che gli è successo?“. Fu molto scortese, ma è raro che qualcuno ti rivolga critiche così dirette. Mi è rimasto impresso.

Ewan McGregor è tornato in Obi-Wan Kenobi, arrivato il 27 maggio su Disney+ Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Badtaste è anche su Twitch!