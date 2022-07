Variety ha pubblicato un lungo articolo su Ezra Miller riportando ulteriori dettagli sulla condotta irrequieta dell’attore.

Dopo la sospensione delle riprese di Animali Fantastici: I segreti di Silente a causa del Covid-19, Miller trascorse un po’ di tempo in Islanda, a Reykjavík, frequentando i bar locali e facendo amicizia con la gente del posto. Tutto a un tratto, però, la star fece conoscere un altro lato del suo carattere che iniziò a preoccupare le persone. Carlos Reynir, proprietario di un bar, ha spiegato di aver dovuto intervenire in due litigi. Il primo era una discussione tra Miller e un uomo iniziata come scherzo e poi finita con Miller con le mani sul collo dell’uomo e uno schiaffo. Miller subito dopo si scusò e l’uomo lasciò correre. “L’abbiamo ritenuto il tipico litigio di due amici ubriachi. Siamo in Islanda, succede continuamente” ha commentato Reynir.

L’altro litigio, però, fu decisamente più preoccupante e fece il giro del web in primavera 2020, con Miller protagonista di un video in cui sembrava stesse strozzando una donna.

Secondo tre fonti, la donna stava parlando con Miller all’interno del bar. Aveva notato delle ferite sui suoi piedi e aveva così chiesto spiegazioni. Miller aveva risposto che se le era procurate “in battaglia” e così la donna, in direzione dell’area fumatori esterna, aveva detto: “Per tua informazione, sarei io a batterti se facessimo a pugni“.

Lei pensava fosse uno scherzo, Miller invece no:

Tutto a un tratto mi sono ritrovata con le mani alla gola, con Miller che mi urlava se volevo combattere. Il mio amico che stava riprendendo si è reso conto che non era uno scherzo e ha smesso di filmare e ci ha separati.

La donna sostiene che poi Miller abbia sputato in faccia ai suoi amici, una cosa che in tempi di Covid-19 fu un affronto pericoloso. Miller fu scortato fuori dal bar mentre urlava e continuava a sputare e fu quell’incidente, stando alle persone locali, a “rovinare completamente la sua reputazione”. La donna riportò la cosa alla polizia, come confermato dal giornale, ma decise di non sporgere denuncia.

Il giornale riporta inoltre la storia di Nadia, che ebbe un brutto incontro con l’attore dopo un’amicizia di due anni. Nel 2020 si erano visti a Berlino e avevano avuto rapporti sessuali, poi dopo quasi due anni di distanza, Miller si presentò a casa sua nel cuore della notte. Era stata la donna a invitare la star a casa sua dopo aver appreso della sua breve permanenza in città, ma Miller questa volta non si rivelò la stessa persona.

Come raccontato dalla donna, Miller prese molto male l’invito a fumare al di fuori dell’appartamento e andò su tutte le furie:

Chiesi [a Miller] di andare via una ventina di volte, forse di più, ma poi cominciai a ricevere insulti: “Stronz* transfobica, nazista”, fu così stressante. Se ne andava in giro per casa a toccare tutto e a spargere tabacco ovunque.

Nadia ha spiegato di non aver mai temuto di violenza sessuale quella notte, ma ha temuto che Miller la “attaccasse fisicamente. Non mi sentivo per niente sicura“.

Dopo tutta una serie di accuse, il futuro di Miller resta incerto. Fonti di Variety sostengono che la Warner Bros. non avrebbe alcuna intenzione di rimandare l’uscita di The Flash, atteso per giugno 2023, o di dirottare l’uscita su HBO Max dopo aver speso 200 milioni di dollari. Impossibile, poi, che l’attore venga sostituito con riprese aggiuntive vista la sua presenza in tutto il film.