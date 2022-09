Ezra Miller: nuovi retroscena, dalle scuse alla Warner alla possibile causa scatenante dietro la sua condotta

Variety ha pubblicato un lungo articolo su Ezra Miller con un’analisi di quanto accaduto negli ultimi anni alla star di The Flash. All’interno del pezzo sono disponibili ulteriori dettagli e alcuni retroscena su alcuni degli eventi che hanno catalizzato maggiormente l’attenzione sin dal 2020, quando arrivarono cioè le prime notizie sul fatto che avesse provato a strangolare una sua fan.

Proprio sull’incidente di Reykjavik il giornale spiega che Miller all’epoca si giustificò con la Warner dicendo di esser stata la parte lesa. Un’agente di Miller ha poi spiegato che non si è trattato di uno strangolamento ma di una “reazione spontanea” dopo diverse provocazioni da parte di un “gruppo di adolescenti”.

Tre persone con cui Vanity Fair ha parlato sostengono che l’incidente in Islanda e i seguenti siano stati scatenati dal crescente stress dovuto al divorzio dei genitori di Miller nel 2019 dopo decenni di matrimonio. “Ezra non ha iniziato a perdere il controllo il pubblico e ad andare in escandescenza prima che questo accadesse” ha commentato un amico di vecchia data. “Dopo l’incidente in Islanda, è successo sempre più volte“.

Il padre di Miller non ha risposto a una richiesta di un commento in proposito, ma la madre si è invece limitata a dire, prima di troncare di netto la conversazione: “Il tradimento compiuto dalla cosiddetta stampa è incredibile. Dovrebbe essere il vostro compito separare le notizie false da quelle vere“.

Nel corso delle ultime sei settimane, Vanity Fair ha parlato con più di una dozzina di persone che hanno conosciuto Miller, o ci hanno avuto a che fare. Stando ad alcuni testimoni, il ruolo di Barry Allen nell’Universo DC sarebbe stato accolto con immenso favore dalla star, che si sarebbe in diverse occasioni paragonata a Gesù (e a volte anche a Satana): “Diceva che Flash è l’unico in grado di viaggiare nel multiverso, proprio come Gesù“.

Il 26 settembre, ricordiamo, Miller apparirà davanti a un’udienza prelminare in Vermon per rispondere all’accusa di furto con scasso.