Dopo esser stato arrestato per condotta molesta,– la star di The Flash e Animali Fantastici 3 – torna a far parlare di sé a causa di un altro spiacevole incidente.

Due coniugi della città di Hilo, alle Hawaii, hanno deciso di chiedere un ordine restrittivo nei suoi confronti, come riportato da Radar Online. Stando agli atti depositati in tribunale, i due coniugi stavano ospitando Miller a casa loro da circa una settimana, avevano portato in giro l’attore nella città e gli avevano dato indicazioni sul posto dopo che avevano stretto amicizia a un mercato contadino.

Dopo esser stato presto in custodia a causa della condotta molesta in un bar e dopo esser uscito su cauzione (a quanto pare pagata proprio dall’uomo che lo stava ospitando), Miller sarebbe tornato nella dimora perdendo il controllo:

Il 28 marzo 2022, [Ezra Miller] è entrato in camera da letto e ha minacciato [il marito] dicendo: “Sotterro te e la stron*a di tua moglie”. [Ezra] ha rubato il passaporto della donna e un portafogli contenente tessera sanitaria, patente, carte di credito e altro.

Alla luce dell’instabilità dell’attore, la coppia ha così deciso di chiedere un ordine restrittivo chiedendo che Miller non abbia accesso al loro domicilio e al luogo di lavoro.