The Fablemans di Steven Spielberg debutterà a Toronto

Ecco un film che NON sarà al Festival di Venezia (e a dire il vero non lo avevamo neanche citato nella nostra preview): The Fablemans di Steven Spielberg. Come si sospettava, il nuovo lavoro del grande regista americano debutterà in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, la cui 47 esima edizione si terrà tra l’8 e il 18 settembre.

È la prima volta che Spielberg partecipa a Toronto, importante trampolino di lancio per la corsa agli Oscar insieme ad altri festival autunnali. Non è stata ancora annunciata la data della presentazione, ma il film successivamente verrà distribuito in un numero limitato di copie l’11 novembre, per poi uscire definitivamente il 23 novembre.

Il film viene descritto come la storia di un giovane uomo che scopre uno sconvolgente segreto sulla sua famiglia, ma è anche un’indagine su come il potere dei film ci aiuti a guardare ciò che c’è di vero tra noi. La trama dovrebbe avere alcuni elementi autobiografici tratti dalla vita di Spielberg. Nel cast Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Seth Rogen, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten e Judd Hirsch, la sceneggiatura è di Tony Kushner e Spielberg.

Nel film compariranno anche David Lynch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Birdie Borria, Alina Brace, Sophia Kopera, Oakes Fegley, Sam Rechner, Chloe East, Jonathan Hadary e Isabelle Kusman.

Fonte: TIFF