Falstaff (1965) di Orson Welles secondo Martin Scorsese è il film con la miglior battaglia cinematografica mai realizzata. Falstaff è il libero adattamento realizzato da Welles dell’Enrico IV e l’Enrico V di Shakespeare. Benché sia acclamato dalla critica, il film viene spesso dimenticato in favore degli altri capolavori del regista come ovviamente Quarto Potere o L’infernale Quinlan.

Per Scorsese però conserva un primato importante. Ha raccontato durante un’intervista con Time.

Penso che se dai un’occhiata a quello che ha fatto Welles dovresti guardare Falstaff. Ci sono tantissimi strati in quel film. Da quest’opera teatrale shakespeariana nasce modo di fare cinema straordinario. Per quanto le scene d’azione siano interessanti, la miglior scena di battaglia mai realizzata in un film è in Falstaff. So che le persone che hanno fatto Braveheart l’hanno studiata, so che noi l’abbiamo studiata tanto. È diversa da Ėjzenštejn, diversa da Aleksandr Nevskij, diversa certamente da La corazzata Potëmkin. Non c’è mai stato nulla di così.