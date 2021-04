Martin Scorsese, Irwin Winkler e John Carney (showrunner di Modern Love e regista di Tutto può cambiare) stanno lavorando insieme a un nuovo musical ispirato alla vita e alle musiche del grande compositore americano George Gershwin. Il film si intitolerà Fascinating Rhythm, come una delle canzoni di Gershwin (qui sotto nella versione del film Lady be Good del 1941 cantata da Connie Russell):

Scorsese e Winkler si occuperanno della produzione, mentre Carney dirigerà una sceneggiatura co-scritta da lui assieme a Chris Cluess. Il film è descritto come “il magico viaggio di una giovane donna nella New York City del passato e del presente, ispirata dalla vita e dalle musiche del compositore americano George Gershwin”, ed è stato sviluppato in collaborazione con gli eredi del musicista in modo da includere alcune delle sue canzoni più celebri (i cui testi venivano scritti dal fratello Ira).

Secondo quanto afferma Deadline, Scorsese è da sempre interessato a realizzare un film su Gershwin: dopo Toro Scatenato, aveva iniziato a sviluppare un biopic assieme a Paul Schrader. Successivamente venne coinvolto John Guare, e nel 1993 la pellicola si avvicinò alla produzione con Richard Dreyfus e Robert De Niro nel cast, ma alla fine non ottenne mai il via libera dalla Warner Bros. Nel 2010 si parlò invece di un biopic diretto da Steven Spielberg, con Zachary Quinto nei panni del compositore (la somiglianza è effettivamente notevole).

George Gershwin è considerato uno dei compositori più importanti del novecento, nonostante la carriera molto breve (morì a soli 38 anni per un tumore al cervello fulminante). Nato nel 1898 a New York, iniziò come pianista componendo canzoni jazz assieme a suo fratello Ira (che scriveva i testi): i due scrissero, negli anni, alcuni dei musical di Broadway più famosi della storia, come Porgy and Bess e Funny Face. Fu anche un innovativo compositore di musica classica, scrisse due concerti per prianoforte e orchestra, la famosa Rapsodia in Blu e il poema sinfonico Un Americano A Parigi.