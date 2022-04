Ieri sono cominciate ufficialmente le riprese di, il 10 ° film della saga d’azione di Fast & Furious conche arriverà al cinema l’anno prossimo.

In un momento di riflessione su Instagram, l’attore protagonista ha parlato non solo della quasi esclusione di Mia Toretto dal decimo film, ma anche di Paul Walker:

Sì, la vostra opinione ha sempre contato. Quando è arrivato lo script di F10, Mia Toretto non c’era… la persona a cui dovevo la fratellanza tra Dom e Brian… ero così deluso che non capivo come poter continuare…

Dopo tutto, non intendevo girare un altro Fast a meno che Brian non tornasse nel 4°. Non ho bisogno di ricordarvi delle petizioni che avete mandato allo studio per il ritorno di Letty dopo il 5°.

Nota a margine, non avete idea di chi abbia rimesso in carreggiata il ruolo di Mia… mia figlia, che ha detto chiaramente al regista e in tutta sincerità: “NIENTE MIA NIENTE FAST 10” haha. L’ironia della sorte è che il giorno in cui è nata stavo girando con Jordanna e Pablo ed è stata proprio Jordanna la prima a cui l’ho detto… è tutto così profondo, no?

Non c’è giorno in cui non voglia tornare indietro nel tempo e dire a Pablo di non andare a LA per il Ringraziamento… ogni film di Fast che faccio deve sempre onorare mio fratello Pablo. Nel mondo reale baderò sempre alla sua famiglia perché è anche la mia.

Quando sua figlia mi ha chiesto di accompagnarla all’altare ho pianto, e l’ho fatto con orgoglio e onore… quando suo madre mi ha chiesto di riportare Brian sullo schermo… beh, inutile che vi dica quanto l’abbia presa seriamente.

Fast non sarebbe potuto essere qui senza il profondo amore e la fratellanza tra Dom e Brian iniziata nel 2001.

Sì, sto parlando troppo, ma cavolo, la vita è breve e i vostri commenti mi hanno toccato.

Grazie per aver creduto in me, in noi… non riposerò fin quando non renderò voi, lui e l’universo fieri.

Con amore, sempre.