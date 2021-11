È una questione di filosofia lavorativa giornaliera. Trattare tutti come dei partner che stanno al tuo stesso livello. Compreso lo studio che ti finanzia. Trattare la troupe – a prescindere dalla tua posizione o dall’ordine del giorno o chissà che altro, come dei tuoi pari – con rispetto, umiltà, dare la giusta importanza a tutto il processo e al lavoro di ogni altro essere umano che, lavorando duramente tanto quanto te a un film e sudando, magari, anche di più, lo rende possibile [il fare un film, ndr.]. Poi per me è sempre stato molto importante stare con la schiena ben dritta e guardare negli occhi chi mi sta davanti. E se dici di fare una cosa, alla fine devi farla.

La faida fraha fatto parlare di sì per anni a Hollywood, ma sembra che qualche settimana fa sia arrivata finalmente al termine. Lo stesso The Rock, infatti, a metà ottobre aveva spiegato perché aveva voluto “rinunciare al dramma” chiudendo la questione, puntualizzando però che tutto era nato per via di differenti approcci all’etica lavorativa ( in questo articolo abbiamo raccontato nel dettaglio la natura della faida ):

Tuttavia le divergenze tra i due attori hanno convinto Johnson a lasciare il cast dell’ultimo, doppio episodio finale della saga. Ma ora è Vin Diesel a fare un gesto distensivo, chiedendo al suo “fratellino” di cambiare idea con un lungo messaggio su Instagram. Nel post, Diesel insiste davvero che Dwayne Johnson torni nel cast di Fast & Furious 10:

Mio fratellino Dwayne… è giunto il momento. Il mondo attende il finale di Fast 10. E come sai, i miei figli ti chiamano Zio Dwayne a casa nostra. Non c’è una vacanza che passi senza che voi non vi mandiate degli auguri… Ma è venuto il momento. Il nostro retaggio ci attende. Ti dissi, anni fa, che avrei mantenuto la mia promessa a Pablo. Giurai che avremmo raggiunto il meglio nel finale, che è il decimo film. Lo dico con tanto amore… ma devi esserci, non lasciare il franchise, hai un ruolo molto importante da interpretare. Hobbs non può essere interpretato da qualcun altro. Spero che ti dimostrerai all’altezza e compirai il tuo destino.

Lo scontro tra i due risale al 2016, durante le riprese di Fast & Furious 8 (all’epoca documentammo le reazioni di The Rock). Recentemente Diesel ha ammesso, in un profilo su Men’s Health, le sue responsabilità in ciò che è accaduto:

Il personaggio di Hobbs era difficile da interpretare. Il mio approccio all’epoca era basato sull’amore severo, per aiutarlo a ottenere l’interpretazione necessaria quando ce n’era bisogno. […] Hobbs ti colpisce come una tonnellata di mattoni. C’è qualcosa che mi rende molto fiero in quell’estetica. E ci è voluto tantissimo lavoro. Nulla di felliniano, ma come produttore faccio tutto ciò che posso per ottenere le interpretazioni che voglio.

Qualche giorno dopo, The Rock ha confermato il suo addio annunciando che non parteciperà a Fast & Furious 10 e 11. Cambierà idea?

Vi terremo aggiornati…