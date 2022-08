Ferrari: ecco Adam Driver sul set del film di Michael Mann

Come da programma, sono partite, qua in Italia, le riprese di Ferrari, il biopic su Enzo Ferrari diretto da Michael Mann in cui Adam Driver interpreterà il leggendario imprenditore modenese.

E come conseguenza di questo avvio sono approdate online le prime foto di Adam driver nei panni di Enzo Ferrari. Le trovate qua sotto!

Il film, basato sul libro di Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine“, sarà ambientato negli anni Cinquanta e incentrato sull’ascesa di Ferrari e del marchio di veicoli di lusso. Un dettagliato viaggio attraverso un icona dell’automobilismo che comprenderà anche il rapporto con un figlio illegittimo. Un altro punto centrale della pellicola sarà focalizzato su una gara automobilistica avvenuta in Italia nel 1957 in cui una Ferrari uscì dal tracciato e uccise 9 persone.

Nel cast, oltre al già citato Adam Driver, anche Jack O’Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Instagram