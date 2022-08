Ferrari, Michael Mann mostra uno scatto dal set: “Pronti, via!”

Sono già in corso da poche settimane in Italia le riprese di Ferrari, il biopic su Enzo Ferrari diretto da Michael Mann in cui Adam Driver interpreterà il celebre imprenditore modenese.

Il regista ha condiviso su Twitter uno scatto dal set del film in cui è possibile intravedere Penelope Cruz,

Proprio Cruz è stata protagonisti di alcuni scatti e video dal set approdati in rete negli ultimi giorni:

Modena, Penelope Cruz sul set del film su Enzo Ferrari. L'attrice spagnola interpreta la moglie del costruttore nella pellicola di Michael Mann, protagonista Adam Driver #ANSA https://t.co/B0o3kC1pCZ pic.twitter.com/FuLJYApkfk — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 4, 2022

Penelope Cruz a Modena per girare il film su Enzo Ferrari. E la città torna ai ruggenti anni '50 https://t.co/wMKTaLVH38 via @rep_bologna pic.twitter.com/xGc9NWXOkN — Nutizieri (@Nutizieri) August 9, 2022

Essas são as primeiras imagens do ator Adam Driver como Enzo Ferrari. O filme biográfico dirigido por Michael Mann está em produção. O filme ainda conta com Shailene Woodley, Penélope Cruz e Patrick Dempsey. Inscreva-se 🏎📽👀 https://t.co/Zl8XNAqinQ #AdamDriver #Ferrari pic.twitter.com/jpBVbbC3jK — BOTECO F1 (@canalBOTECOF1) August 10, 2022

Il film, basato sul libro di Brock Yates “Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine“, sarà ambientato negli anni Cinquanta e incentrato sull’ascesa di Ferrari e del marchio di veicoli di lusso. Un dettagliato viaggio attraverso un icona dell’automobilismo che comprenderà anche il rapporto con un figlio illegittimo. Un altro punto centrale della pellicola sarà focalizzato su una gara automobilistica avvenuta in Italia nel 1957 in cui una Ferrari uscì dal tracciato e uccise 9 persone.

Nel cast, oltre al già citato Adam Driver, anche Jack O’Connell, Patrick Dempsey, Sarah Gadon, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Gabriel Leone.

