Finalmente l’alba: Lily James e Willem Dafoe nel film di Saverio Costanzo

Secondo quanto riportato da Deadline Lily James, Willem Dafoe e Joe Keery (Stranger Things) faranno parte del cast di Finalmente l’alba, prossimo film diretto da Saverio Costanzo.

Non sappiamo ancora nulla sulla trama del progetto. Le riprese del film avranno inizio questo mese in Italia.

Del cast fanno parte anche Rachel Sennott e Rebecca Antonac.

Recentemente abbiamo visto Lily James in progetti come Rebecca, La neve sepolta e nella serie Disney+ Pam & Tommy. Dafoe è invece comparso nuovamente nei panni di Green Goblin in Spider-Man: No Way Home. Joe Keery è comparso invece nella quarta stagione di Stranger Things.

