Durante la diretta di oggi su Twitch di TV con Nonno Alò , in cui Francesco Alò ha parlato di Speravo de morì prima , è intervenuto, che nella serie Sky Original interpreta

Il collegamento video è stato un po’ fortunoso, tanto che alla fine l’attore ha parlato direttamente in videochiamata… in cima a una scala. Questo perché, ci ha rivelato, al momento si trova a Manziana (Roma) sul set di Finché c’è crimine c’è speranza, terzo film della saga di Massimiliano Bruno inaugurata con Non ci resta che il crimine. Tognazzi ha svelato anche qualche anticipazione:

Sono a Manziana, sul set di Finché c’è crimine c’è speranza. È il secondo sequel di Non ci resta che il crimine, dopo Ritorno al crimine.

Puoi rivelarci qualche dettaglio sul destino del tuo personaggio nel film?

Posso solo dire che questa volta andremo un po’ più indietro nel passato rispetto a prima, ma non posso dire altro! Diciamo che lo potete capire da questo cavallo, un cavallo… non posso dire.

Un cavallo della Seconda Guerra Mondiale?

Ma nella Seconda Guerra Mondiale non c’erano i cavalli, non li trovavi in giro, se li erano mangiati! Quindi diciamo che l’ambientazione potrebbe… essere più indietro! Speriamo intanto che Ritorno al crimine possa andare quanto prima… beh non sappiamo dove, non sappiamo quando riapriranno i cinema, ma spero che almeno si trovi il modo per renderlo visibile su una piattaforma o su Sky. Ormai il film ha 2 anni e deve trovare il suo pubblico. Non sappiamo ancora quando torneremo al cinema, bisogna vedere come ci troviamo sul piano vaccinale…