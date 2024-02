In Fiori d’acciaio, film drammatico uscito nel 1989, Sally Field recita al fianco di Julia Roberts, che all’epoca muoveva i suoi primi passi a Hollywood. Ricordando la sua esperienza con il regista Herbert Ross in un’intervista con Vulture, l’attrice ha sottolineato l’atteggiamento sgradevole di quest’ultimo nei confronti della giovane collega.

Ecco le sue parole:

Mi dava praticamente la libertà di fare qualsiasi cosa. Herb era molto, molto, molto duro con Julia. Se parlate con Julia, ve lo dirà. Ci stringevamo tutti intorno a Julia, perché era la bambina. Era come se fosse un’esordiente. Era meravigliosa e lui se la prendeva con lei. E stato terribile.

Ragionando sulle ragioni di un simile comportamento, Field dichiara:

Perché poteva essere uno vero str*nzo, ecco perché [lo faceva]. [Ride] Alcune persone hanno bisogno di avere qualcuno con cui prendersela. Ma tutti noi siamo andati in suo aiuto, e ricordo che una volta Dolly [Parton, attrice del film] si è messa contro di lui, sempre con umorismo, ma di solito con l’umorismo più volgare che si sia mai sentito, in modo che non potesse letteralmente difendersi.