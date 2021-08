Taika sta scrivendo il film. Quel film ebbe un forte impatto su di lui, quando era bambino. È uno dei suoi film preferiti, e inizialmente mi ha proposto di realizzarlo in animazione. Gli ho risposto: ok. Poi abbiamo iniziato a svilupparlo, e mi ha detto: “No, facciamolo in live action”. Ho risposto: “Ancora meglio!” Ha una visione veramente fantastica e interessante su questo film. E potete immaginare, essendo Taika! È proprio il suo genere. È il modo in cui guarda il mondo, è una persona straordinaria e fa morire dal ridere. E fa le cose in maniera diversa dagli altri. Questo film raccoglie tutto ciò che Taika ha di speciale, e la sua visione. Riecheggia in maniera molto interessante il concetto originale dei fumetti.

Sono passati due anni da quando è stato annunciato che la Fox aveva ingaggiato Taika Waititi per realizzare un film d’animazione di Flash Gordon. Da allora non si è più saputo nulla, ma in occasione dell’uscita di Jungle Cruise il produttore John Davis ha rivelato a Collider che il progetto è ancora vivo e vegeto… e che sarà in live action:

Una cosa è certa, questo film verrà fatto solo se Waititi si occuperà anche della regia:

Al momento lo sta scrivendo, e di solito quando qualcuno scrive un film che poi dirigerà, deve veramente essere contento della sceneggiatura. Molte volte, un regista deve reinventare una sceneggiatura scritta da qualcun altro, deve renderla sua. Questa sceneggiatura invece sarà a prova di… Taika. Parlo di questo film con lui da quando ho visto la prima volta Thor Ragnarok. […] Faremo questo film solo se lui potrà dirigerlo, perché solo lui dovrebbe dirigere questo film. È speciale.

Sappiamo che al momento Waititi sta finendo Thor: Love and Thunder, e poi si dedicherà a Next Goal Wins, ma Flash Gordon potrebbe diventare presto la sua priorità, almeno è quello che spera il produttore:

Ci siamo dedicati moltissimo allo sviluppo del film, non tanto alla sceneggiatura, ma alla creazione dettagliata dei personaggi, il tono del film e cose del genere. Non vedo l’ora. Lo aspetteremo. Speriamo… beh, deve fare molti film, ma credeteci o no, lui è in grado di lavorare a un paio di film all’anno!

