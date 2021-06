La scorsa estate abbiamo appreso la notizia dell’arrivo di un reboot del franchise di, personaggio già interpretato sul grande schermo da Chevy Chase e che nel nuovo progetto avrà il volto di(Baby Driver – Il genio della fuga, Mad Men).

Nelle scorse ore il regista e sceneggiatore Greg Mottola (Paul, Adventureland, Suxbad: Tre menti sopra il pelo) ha diffuso sul suo profilo Twitter una foto dello script in cui annuncia che le riprese del progetto avranno inizio nelle prossime settimane.

Ecco il post:

Basato sul secondo libro della serie di romanzi scritto da Gregory McDonald, questo film, intitolato Confess, Fletch, il protagonista (Fletch) si ritrova come principale sospettato di una misteriosa serie di omicidi. Mentre cerca di provare la sua innocenza l’uomo dovrà anche rintracciare la collezione d’arte rubata della sua fidanzata che ha acquisito quando il padre è scomparso e creduto morto.

In precedenza, più precisamente lo scorso dicembre, Hamm aveva accennato alle riprese del progetto a Collider:

Speriamo di poter iniziare le riprese del film in primavera a New York City. Abbiamo una sceneggiatura eccellente e un altrettanto eccellente regista [Greg Mottola] attaccato al progetto e i casting inizieranno inizieranno molto presto. Sono scarpe molto grandi da dover riempire, ovviamente. Ma come ho detto nelle dichiarazioni precedenti si tratta di un reboot e non di un remake, quindi attingeremo ai romanzi, scomponendoli, ma speriamo di poter dare alla gente ciò che vuole vedere.