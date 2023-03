Florence Pugh non si sente limitata dal partecipare a film come quelli dei Marvel Studios o Dune 2

In Black Widow abbiamo assistito al debutto di Florence Pugh nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Yelena, ruolo che ha poi ripreso nella serie TV di Hawkeye e in cui la ritroveremo in Thunderbolts.

Durante le attività stampa di A good person, il nuovo film indie del suo ex compagno Zach Braff (Scrubs), Florence Pugh ha raccontato di quando, accettando di prendere parte al franchise dei Marvel Studios, un sacco di colleghi e colleghe l’hanno avvisata del fatto che, ormai, si stava incamminando su una strada che l’avrebbe del tutto allontanata proprio da quei progetti più piccoli e indipendenti. Cosa che non è avvenuta e una posizione che non condivide affatto:

Appena ho firmato con la Marvel, un sacco di gente del giro dei film indipendenti mi ha detto che non sarei mai tornata a fare dei piccoli film e questa cosa mi ha sempre ferito un po’. Per me la bellezza si trova in tutti i tipi di film. C’è bellezza nelle storie spettacolari e imponenti come Dune o i progetti dei Marvel Studios e anche in Oppenheimer. Sono degli straordinari mega film. Ma poi c’è bellezza anche in questi lungometraggi più piccoli che, magari, non verranno visti da tutti ma che andranno a colpire quella data persona al momento giusto. Non ho mai pensato che mi sarei limitata a fare un solo tipo di film e, anzi, ho sempre saputo che avrei cercato di dilettarmi in aree differenti.

Poi aggiunge:

Ragionare e agire in questi termini è anche un toccasana per la mia mente. Amerei anche dirigere un giorno. So quanto sia importante avere un bel dialogo col tuo regista. So quanto sia cruciale. E so anche bene che non puoi metterti a fare il regista tanto per, sperando che tutto vada per il verso giusto. Devo imparare ancora, capire bene come funzionino le cose e studiare tutte queste persone che ho osservato nel tempo.

