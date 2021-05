LEGGI ANCHE – Midsommar: Florence Pugh ricorda un concitato momento sul set del film

Secondo quanto rivelato da Deadline la candidata all’Oscar(Black Widow, Piccole Donne, Midsommar) sarà la protagonista di, lungometraggio tratto dal romanzo della scrittrice irlandese Emma Donoghue che verrà diretto da(Una donna fantastica).

Il romanzo, ambientato nelle Midlands irlandesi nel 1859, segue la storia di un’infermiera inglese, Lib Wright (Pugh), che viene convocata in un piccolissimo villaggio pere indagare su ciò che alcuni definiscono un miracolo o un’anomalia medica: una ragazza che si dice sia sopravvissuta senza cibo per mesi. The Wonder è anche la storia di due sconosciuti che si sconvolgono la vita a vicenda, oltre che un thriller psicologico e una storia d’amore che si contrappone al male.

Alice Birch ha co-scritto la sceneggiatura del progetto insieme a Lelio e alla Donoghue. La House Production e la Element produrranno il lungometraggio insieme a Ed Guiney e a Tessa Ross.

La produzione del film avrà inizio in Irlanda ad agosto.

A breve, ricordiamo, rivedremo la Pugh nel cinecomic Marvel Black Widow, disponibile dal 9 luglio su Disney+ con l’accesso VIP. Di recente abbiamo visto l’attrice nel nuovo adattamento di Piccole Donne ma anche in Midsommar – Il villaggio dei dannati di Ari Aster oltre che in Una famiglia al tappeto e in Lady Macbeth.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Florence Pugh? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!