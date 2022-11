Florence Pugh sull’inizio della sua carriera: “Volevano cambiare il mio aspetto”

Durante una recente intervista con The Telegraph per la promozione di Il prodigio, Florence Pugh ha riflettuto sula carriera, rivelando di aver messo in discussione il suo futuro per un certo tempo.

Il motivo è che ai “piani alti” l’attrice non si sentiva approvata per come era. L’attrice ha raccontato di aver ottenuto una parte nella serie Studio City, e che di questo era felicissima, ma che poi si è scontrata con la realtà dei fatti:

Stavano cercando di cambiare alcune cose di me, volevano cambiare il mio aspetto, il mio peso, la forma della mia faccia, le sopracciglia… non era quello che volevo fare o l’industria in cui volevo lavorare. Credevo che il mondo del cinema sarebbe stato come [il set di] The Falling, ma ai piani alti invece era l’esatto opposto, perciò mi sembrava di aver fatto un grosso errore.

Alla fine la serie non ottenne il via libera e poco dopo Florence Pugh si ritrovò a fare un provino per Lady Macbeth, vincendo la parte e dando inizio alla sua carriera a Hollywood.