Footloose ha compiuto 40 anni e nello spirito della celebrazione, qualche giorno fa, lo sceneggiatore dell’iconico cult anni ’80 con Kevin Bacon, Dean Pitchford (che ha lavorato anche alle canzoni del film), ha ricevuto il riconoscimento più alto nella Songwriters Hall of Fame in una cerimonia al Marriot Marquis a New York.

Durante l’evento, al quale era presente anche Bacon, il duo ha fatto due chiacchiere con People parlando del processo di lavorazione del film e dando una retrospettiva su quelle che erano all’epoca le aspettative per il progetto, ammettendo di non avere mai immaginato che sarebbe stato un successo plurigenerazionale.

Pitchford ha infatti ammesso:

Chi l’avrebbe mai immaginato? Insomma, era un piccolo film, non avevamo idea che il suo successo sarebbe durato 40 anni e avrebbe continuato ad essere considerato una pietra miliare della nostra cultura. Ogni volta che c’è di mezzo un ballo si parla di Footloose, se ne parla ogni volta che ci sono dei libri che vengono bruciati ingiustamente. Continua ad essere un prodotto di rilievo e ne sono davvero molto, molto felice.

Bacon ha poi aggiunto:

Non avrei mai pensato che il film lasciasse un così grosso impatto a livello culturale. La canzone sì, si capiva che sarebbe durata in eterno, ma il film… insomma io lo amo. Penso sia davvero un bel film, ma chi avrebbe mai potuto predire tutto questo successo?

