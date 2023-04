Vedremo mai un adattamento cinematografico o seriale di Fortnite?

Intervistato da Collider il direttore creativo di Epic Games Donald Mustard ha discusso dell’ipotesi:

Non lo so. Per quanto mi riguarda, voglio fare cose che siano sempre autentiche e con una grande storia. Quindi, non è qualcosa su cui stiamo lavorando attivamente al momento. Non voglio dire che non accadrà mai. Conosco esattamente la storia che vorrei realizzare, ma non è in focus in questo momento. Non ho tempo.