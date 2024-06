Qualche settimana fa, in un lungo report pubblicato dal Guardian a pochi giorni dal debutto di Megalopolis al Festival di Cannes, si parlava di comportamenti inappropriati avuti da Francis Ford Coppola sul set della pellicola. Trovate tutto in questo nostro articolo dove abbiamo riportato anche la levata di scudi in difesa di Coppola che si è levata.

In un profilo del New York Times, l’argomento è stato toccato direttamente da Francis Ford Coppola che, in merito, ha detto negando le accuse:

Non sono affettuoso e sono troppo timido. Mia madre (Italia Pennino in Coppola, ndr) mi ha detto che se fai un’avances verso una donna, significa che la disprezzi, e le ragazze di cui ero innamorato certamente non le disprezzavo.

Circa lo scatto incriminato di una comparsa femminile baciata sulla guancia aggiunge che si tratta di una foto che, addirittura, era stata presa dal padre della ragazza che “conosco da quando aveva 9 anni”.

FONTE: New York Times

