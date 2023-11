Durante un’intervista con THR per la promozione del prequel di Hunger Games, Francis Lawrence ha parlato anche dei suoi prossimi progetti, tra cui Constantine 2.

Il regista ha spiegato che si darà da fare a brevissimo con il progetto:

Abbiamo avuto molti ostacoli. Io, Keanu e Akiva [Goldsman] abbiamo provato nel corso degli anni a riprendere il controllo del personaggio, perché era passato ad altri. Credo che la NBC abbia fatto una serie, poi J.J. Abrams aveva cominciato a lavorare a qualcosa. Poi il regime alla DC è cambiato e hanno cambiato piani. Fortunatamente siamo riusciti a riacquisire del controllo e abbiamo cominciato a lavorare a delle idee per Constantine 2, per cui siamo davvero emozionati. È ancora l’inizio, visto che ci siamo fermati un po’ per lo sciopero. Probabilmente ci daremo da fare dopo il Ringraziamento e ci rimboccheremo le maniche.