Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount Pictures distribuirà, action thriller scritto e diretto da John Swab (Ida Red, Body Brokers) che avrà per protagonista(Captain America: The Winter Soldier).

Nel lungometraggio Grillo veste i panni di Doc, un uomo che facilita una tregua tra il Governo e un cartello della droga. Quando però questa tregua viene meno l’uomo si ritrova a dover badare a se stesso e all’unica persona ancora incontaminata della sua vita, sua figlia, Little Dixie.

Nel cast del progetto troviamo anche Eric Dane (Euphoria, Grey’s Anatomy), Beau Knapp (The Nice Guys, Mosquito State) ed Annabeth Gish (Midnight Mass).

Swab e Robert Ogden Barnum (Margin Call, All is Lost) hanno prodotto il film per la Roxwell Films. Viviana Zarragoitia e Ali Jazayeri figurano come produttori del lungometraggio.

Recentemente abbiamo visto Grillo in film come Boss Level, Avengers: Endgame, Copshop – Scontro a fuoco, The Gateway, Ida Red, Come ti ammazzo il bodyguard 2, Body Brokers e in Cosmic Sin.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Frank Grillo? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!