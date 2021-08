Il Venerdì di Repubblica ha dedicato l’ultima copertina a, l’attesissimo film di Gabriele Mainetti che sarà presentato a Venezia e arriverà al cinema il 28 ottobre.

L’articolo entra nel dettaglio della realizzazione della grande opera del regista, che ha spiegato di aver rinunciato a offerte da colossi dello streaming:

Ho sempre creduto che questo film dovesse uscire in sala. È in formato 2,35, è pensato per dare forza al corpo dell’attore. Inoltre abbiamo missato per 4 mesi, tantissimo, credo sia un record, ma non perché voglia fare il matto. È un film di guerra e il suono dev’essere immersivo, come faceva George Lucas in Star Wars. Sarebbe stato un peccato guardarselo sul televisore, e dubito che in tanti abbiano un dolby adeguato.