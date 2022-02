In una recente intervista con THR , il supervisore degli effetti visivi di, Swen Gillberg, ha parlato della lavorazione della pellicola con Ryan Reynolds.

Ha ad esempio parlato della creazione dell’alter ego digitale di Ryan Reynolds svelando che inizialmente aveva un aspetto “estremamente fotorealistico” a tal punto da non sembrare “gameplay“. L’altro tentativo è stato creare qualcosa di cartoonesco, vagliato come poco efficace:

Il pubblico non poteva immedesimarsi in qualcuno di simile, perciò siamo tornati a una versione più vicina a qualcosa come Grand Theft Auto. Abbiamo fatto tutte le scansioni necessarie per rendere il personaggio abbastanza emotivo affinché al pubblico importasse di lui.

Per avere i tratti dell’attore alla risoluzione migliore è stato necessario sottoporre Ryan a “ogni genere di scansione immaginabile” ha ammesso Gilberg. In totale per il film sono state realizzate circa 1300 inquadrature on effetti visivi da diverse agenzie come Scanline, Digital Domain e Lola.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+! Trovate ulteriori informazioni sul film arrivato in sala ad agosto 2021 qui nella scheda.