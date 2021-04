Da John Wick al Principe Giovanni di Robin Hood. La Funko ha presentato delle nuove lattine della linea Funko Soda con vari personaggi provenienti da vari brand.

Tra i volti presenti nella nuova wave di lattine sono presenti Dark Nights Metal Batman Who Laughs, Pogo da Umbrella Academy, il Principe Giovanni dal film Disney Robin Hood, John Wick, Stan Lee versione supereroe, Rat Fink, Danger Mouse, Rat Fink e Super Chicken.

Ecco un’immagine delle lattine:

Riguardo al franchise di John Wick:

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Qua sotto trovate la sinossi di John Wick 3 – Parabellum:

John Wick, killer infallibile ritiratosi dal “mestiere” ma tornato forzatamente a uccidere, è stato scomunicato dall’Alta Tavola, consesso internazionale di assassini. Sulla sua testa pende una taglia da 15 milioni di dollari, che attira l’attenzione di tutti i peggiori individui in circolazione.

