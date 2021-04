La larghissima famiglia dei Funko POP! si aggiudica due nuovi, illustri componenti.

L’azienda ha infatti annunciato l’arrivo di due nuove figure della linea POP! dedicate a due grandi autori: Bram Stoker, noto principalmente per aver scritto Dracula, e John Waters, regista, sceneggiatore e attore noto per progetti come La signora ammazzatutti, Morte a Hollywood, Pink Flamingos, Grasso è bello e molti altri.

Trovate l’immagine delle due figure qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi dell’opera più iconica di Stoker, ovvero Dracula:

Il giovane Harker, novello avvocato, deve recarsi in Transilvania per concludere un affare immobiliare con un misterioso Conte Dracula. Ma sin dal suo arrivo nei Carpazi, un insieme di inquietanti eventi si succede, dall’ululato onnipresente dei lupi ai proprietari di una locanda che lo benedicono, agli uomini con cui viaggia che gli fanno dono di catenine con agganciati dei crocifissi. Forse il Conte potrà spiegargli il perché di tanta superstizione… Scritto da Bram Stoker nel 1897 in forma di stralci di diari e di lettere, “Dracula” è tra gli ultimi, se non l’ultimo, dei grandi romanzi gotici. Creatura potente e inquietante, apparentemente immortale, in grado di padroneggiare poteri inimmaginabili, il conte-vampiro Dracula è passato direttamente dalla storia al mito. In questa edizione le atmosfere cupe immerse nella notte dei Non-Morti sono impreziosite dalle sublimi illustrazioni di Wilfried Sätty, che accompagnano il lettore in una vicenda in cui l’orrore e la minaccia assillano i protagonisti, in un crescendo di emozioni che conduce fino alle soglie dell’incubo.