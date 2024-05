Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Anya Taylor-Joy ha parlato con BBC1 del peculiare oggetto di scena che ha preso dal set di Furiosa: A Mad Max Saga, ora nelle sale italiane.

“Ho innanzitutto la protesi del mio braccio, poi c’è un momento che volevo inserire nel film così tanto, ma è stato tagliato” ha raccontato l’attrice. “Non è presente nel film, ma il reparto oggetti di scena me l’ha regalato ed è la lingua di Chris [Hemsworth]. Ho la protesi della lingua di Chris in una scatola. Lo ha zittito in tutti i sensi, non so se mi spiego“.

Come già raccontato qualche giorno fa, in una scena il personaggio di Furiosa avrebbe dovuto tagliare la lingua a Dementus, ma poi è stata tagliata dal montaggio finale.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio.

