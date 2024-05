Durante un’intervista con Screenrant, Chris Hemsworth ha parlato di Furiosa: A Mad Max Saga, che sarà nei cinema tra pochi giorni.

L’attore ha paragonato il ruolo di Dementus a quello di Thor, confessando di aver trovato emozionante poter interpretare un personaggio tanto diverso:

Dementus – ha spiegato – è una persona che fa promesse, che dice alle persone di avere una soluzione a tutto il male che è capitato loro:

E poi per interpretarlo c’era bisogno di un certo umorismo, di gioia e di carisma per coinvolgere le persone ad accettare non un senso falso di sicurezza, ma di conforto. Doveva essere qualcuno con cui stare in compagnia in maniera piacevole. Soltanto così si potevano rendere più sorprendenti i suoi atti di violenza brutale. George voleva qualcosa di così imprevedibile, ci abbiamo giocato molto. In generale è stato rinfrescante fare qualcosa di diverso. Adoro interpretare un supereroe, ma ha i suoi limiti.