Se avete visto Furiosa: A Mad Max Saga e avete notato un’incredibile somiglianza tra Alyla Browne (Furiosa da bambina) e Anya Taylor-Joy, c’è un motivo ben preciso.

Tramite l’uso di effetti visivi e le ultime tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, infatti, George Miller e la produzione sono riusciti ad unire le fattezze della piccola attrice con quelle delle protagonista del film.

“George Miller ha avuto questa idea sin dall’inizio” ha spiegato Joy durante un’intervista al The Kelly Clarkson Show. “Il pubblico doveva abituarsi già a una nuova Furiosa, perciò voleva che la transizione dalle due attrici fosse impercettibile. Perciò sul set ho lavorato per un paio di giorni alla cosa più folle immaginabile e hanno unito le nostre due facce“.

L’attrice ha spiegato che all’inizio del film Browne presenta le sue fattezze al 35% circa, mentre poco prima che avvenga il passaggio di testimone si arriva addirittura all’80%.

“È una cosa folle da vedere“, ha confessato Joy, ammettendo di comprendere le preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale.

“C’è un motivo se la nostra industria ha scioperato. Fa paura, ma credo che quando la si usa si debba essere onesti e soprattutto che ci sia il consenso. È l’assenza di consenso in ogni cosa della vita che fa paura“.

I dettagli sulla realizzazione delle scene non sono stati ancora resi noti, ma nei titoli di coda del film sono accreditati la DNEG, la Framestore e la startup Metaphysic AI, che sta sviluppando strumenti per l’invecchiamento e il ringiovanimento degli attori. Tra i prossimi progetti della compagnia anche Here di Robert Zemeckis, in cui Tom Hanks e Robin Wright interpreteranno due personaggi in più fasi della vita.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio.

