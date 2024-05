Alla stregua di quanto accaduto con Mad Max: Fury Road e l’edizione Black & Chrome, anche Furiosa: A Mad Max Saga arriverà in home video in bianco e nero.

A confermarlo è stato il regista durante un’intervista con Happy Sad Confused.

“L’abbiamo già fatta, è l’ultima cosa a cui ho lavorato per questo film” ha spiegato. “La chiamo Tinted Black & Chrome. Devo dire che è davvero interessante, sto ancora cercando di capire perché il bianco e nero, per me, ha qualcosa di più elementale. Non so spiegare il motivo, non è perché mi fa pensare ai vecchi film in bianco e nero, è qualcos’altro. Se ci scattassimo una foto, sarebbe di maggiore impatto se fosse in bianco e nero“.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio.

Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate