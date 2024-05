Durante un’intervista con Collider, George Miller ha commentato le scene che appaiono durante i titoli di coda di Furiosa: A Mad Max Saga.

Si tratta di un “assaggio” del futuro della storia di Furiosa che comprende alcune scene da Mad Max: Fury Road.

“Se non avete visto Fury Road, non avrete un riassunto di Fury Road, ma più un piccolo trailer” ha commentato il regista.

Ha poi aggiunto:

Ho pensato a una cosa simile perché… sono certo che ci siano altri esempi anche se non me ne viene in mente nessuno, ma c’è un flusso diretto dalla fine della storia alla successiva e ho pensato che valesse la pena farlo. Se non avete visto Fury Road, non fa tanta differenza.