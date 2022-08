L’intervista rilasciata da George Miller ad AV Club a margine della promozione stampa di Tremila anni di attesa (LEGGI LA RECENSIONE) continua a rivelarsi una miniera di dichiarazioni anche su Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road previsto per il maggio del 2024.

Nella chiacchierata, il regista spiega che Furiosa, la cui sceneggiatura era stata realizzata già prima delle riprese di Mad Max: Fury Road, nasce proprio per raccontare come sia nato il mondo dell’acclamata pellicola uscita nel 2015.

Non è un film nato casualmente, ma è nato dalla necessità di spiegare il mondo di Fury Road che, sostanzialmente, si svolge nell’arco di tre giorni e due notti. Voglio davvero spiegare come siamo arrivati ad avere quel mondo. Nico Lathouris ed io abbiamo anche scritto, non sotto forma di sceneggiatura, ma quasi come un romanzo, quello che è accaduto a Max nell’anno precedente, qualcosa che esploreremo più avanti. Ma nel raccontare la storia di Furiosa, tutto in Fury Road dev’essere spiegato. Nella mia testa c’è anche la backstory del Coma Doof Warrior, il suonatore di chitarra. Come può un cieco che può solo suonare la chitarra sopravvivere in una terra devastata dove tutti conducono un’esistenza così estrema? Come è arrivato ad essere quello che è? Abbiamo scritto delle storie per ogni personaggio di Fury Road.