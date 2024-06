Nathan Jones, il volto di Rictus in Furiosa: A Mad Max Saga, ha voluto pubblicare un chiarimento sul suo conto dopo aver ricevuto una serie di messaggi privati.

Alla luce di una scena che nel film di George Miller potrebbe aver urtato la sensibilità di alcuni spettatori (in cui il personaggio di Jones preleva Furiosa dalla sua cella e le accarezza in capelli in maniera allusiva), l’attore ha invitato a distinguere tra finzione e realtà:

Ciao a tutti, ho notato alcune domande e dei messaggi privati sul mio ruolo in Mad Max: Furiosa, specialmente riguardo a una scena con la giovane Furiosa. L’argomento è molto sensibile e voglio sottolineare che riguarda un personaggio di finzione. I dettagli possono mettere a disagio, e in quanto attore il mio lavoro è interpretare un personaggio sulla base delle indicazioni di regia e sceneggiatura che mi vengono date. Apprezzo la vostra comprensione e il vostro sostegno nel distinguere tra finzione e realtà. Grazie.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio.

