Attenzione: l'articolo contiene spoiler

C’è sempre stato molto mistero attorno al personaggio interpretato da Tom Burke in Furiosa: A Mad Max Saga, il Pretoriano Jack, descritto come una vera leggenda nella Cittadella, colui che ha fatto più corse sulla Fury Road di chiunque altro.

Questo perché, e chi ha visto il film lo sa bene, il suo personaggio condividerà momenti decisamente intensi con Furiosa, fungendole da mentore, insegnandole tutto sulla Fury Road e costruendo un legame così profondo da far sì che la giovane si fidi a tal punto di lui da chiedergli di tornare con lei a casa.

Che questo legame sia inteso poi come amore o amore platonico il film non lo rende esplicito, ma Burke stesso ha confermato che il mistero riguardo al loro legame è stato intenzionale e che lui stesso ha voluto andarci cauto in tal senso:

Mi è davvero piaciuto ciò che abbiamo costruito con Anya, con Nico (Lathouris) e con George (Miller), secondo la sceneggiatura iniziale tutto questo doveva succedere molto prima, ma quando ho letto il copione ho voluto confrontarmi con loro e gli ho consigliato di andarci molto cauti, di andarci piano, lui funge anche da mentore per lei. Non sarebbe stato credibile che questo di colpo si trasformasse in qualcos’altro senza alcun tipo di ripercussioni. Quello che invece accade nel film – e che davvero adoro in termini di narrazione e che anche George ha adorato come idea – è che fino all’ultimo secondo, quando li vedi insieme nei loro ultimi momenti, non sai cosa ci sia veramente tra loro e solo alla fine ti rendi conto che quello che li lega è qualcosa di molto diverso da ciò che li legava all’inizio.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke è nelle sale italiane dal 23 maggio.

Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

Fonte: EW

Classifiche consigliate