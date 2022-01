Era marzo 2020 quandopubblicò una cover di Imagine di John Lennon coinvolgendo amici e star del mondo dell’intrattenimento tra cui Jamie Dornan, Kristen Wiig, James Marsden, Sarah Silverman, Eddie Benjamin, Jimmy Fallon e Natalie Portman.

Il video all’epoca fu accusato di “insensibilità”, una cosa su cui Gal Gadot si trova adesso d’accordo, come raccontato a Instyle:

Non mi prendo troppo seriamente. Quello che è successo con “Imagine” è buffo, ho chiamato Kristen [Wiig] e le ho detto: “Senti, vorrei fare questa cosa”. La pandemia era in Europa e Israele prima di arrivare qui [negli Stati Uniti]. Mi sono resa conto della direzione che stavano prendendo le cose. Il video è stato prematuro, non era il momento giusto, non era la cosa giusta. È stato di cattivo gusto, le intenzioni erano le migliori, ma non sempre si fa centro, no?