In una recente intervista con Screen Rant dopo la proiezione di All That We Love al Tribeca Film Festival, Missi Pyle ha parlato delle voci che circolano riguardo a un ipotetico sequel di Galaxy Quest, film cult del 1999 con Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman e Sam Rockwell.

La Pyle – che già due ani fa aveva parlato del progetto – non ha voluto confermare niente, ma ha espresso entusiasmo riguardo un suo possibile ritorno:

Ovviamente! Quel film ha praticamente lanciato la mia carriera ed è un film oramai diventato iconico. All’epoca non riuscivo a credere di farne parte! Credevo non potessi salire più in alto di così!

